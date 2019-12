Estrazioni del Lotto e SuperEnalotto 21 dicembre

Leggi la notizia su fanpage

(Di sabato 21 dicembre 2019) I numeri vincenti per l'estrazione di, SuperEnae 10edi sabato 212019 in diretta. Oltre ai numeri delle 11 ruote del, è stata estratta anche la combinazione vincente del SuperEnae il risultato dell'estrazione serale del 10e. Il jackpot in palio per l'estrazione di oggi è di 49,1 milioni di euro: la Dea Bendata premierà qualche fortunato vincitore?

PianetaLotto : Scopri Estrazioni del Lotto Italiano di Sabato 21 Dicembre 2019 su Scribd: @Scribd ReadMore - PianetaLotto : Estrazioni del Lotto di Sabato 21 Dicembre 2019 - - controcampus : #Lotto #Superenalotto #10eLotto #estrazione numeri VINCENTI ?? -