Esonero Thiago Motta | la decisione è definitiva | il Genoa ha già scelto il sostituto

(Di sabato 21 dicembre 2019)– E' già finita l'esperienza alda allenatore di, chiamato a sostituire il tecnico Andreazzoli non solo non è riuscito a risollevare la situazione ma è decisamente precipitata ed adesso il rischio retrocesssione non fa dormire sonni tranquilli. Ultima chance concessa dalall'ex centrocampista ma contro l'Inter è arrivata un'altra pesantissima sconfitta. Ilha già deciso l'die verrà comunicato entro le prossime ore oppure giorni. Il presidente Preziosi ha già deciso il, si tratta di Diego Lopez che adesso dovrà risollevare le sorti di una squadra in grandissima crisi, l'ufficialità in questo caso è prevista entro il 27 dicembre e probabilmente dopo Natale.

