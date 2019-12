Esonero Thiago Motta | il Genoa ha pronto il sostituto per la panchina

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 dicembre 2019)a un passo dall’dopo la debacle contro l’Inter: ilha già in pugno il suo nuovo allenatore: ecco il nome (dal nostro inviato) –esce sconfitto da San Siro contro la “sua” Inter e perde il suo posto sulladel. Dopo il pesante KO, l’è quasi certo per l’italo-brasiliano. Il Grifone si è già tutelato per sostituire il tecnico: secondo quanto appreso da Calcio News 24, i liguri avrebbero già strappato il sì di Diego Lopez, vecchia conoscenza del campionato italiano, che dovrebbe arrivare in Italia domattina. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : ?Destino segnato per #ThiagoMotta in caso di ko con l’#Inter: le ultime sulla panchina del #Genoa - Spazio_Napoli : - cmdotcom : #Genoa, #ThiagoMotta a un passo dall'esonero: in arrivo #DiegoLopez -