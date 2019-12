Esonero Montella | la reazione del tecnico è sorprendente | novità sulla panchina della

Montella - secondo Esonero Viola. Ma la Fiorentina ha fatto un mercato ‘monco’ : ‘Niente da festeggiare, vi dovete tutti vergognare’. Il messaggio dei tifosi della Viola al triplice fischio di Fiorentina-Genoa, insipido 0-0 dell’ultima giornata dello scorso campionato, mostrava lo scarsissimo gradimento per lo spettacolo inscenato. Quel pari aveva salvato le due squadre grazie all’Inter (che aveva steso e retrocesso l’Empoli), ma non Montella, entrato ulteriormente nel mirino della ...

Fiorentina - ufficiale l’Esonero di Montella : il comunicato : Fiorentina, la decisione era già nell’aria ma ora è arrivata l’ufficialità: Vincenzo Montella non è più l’allenatore della viola La sconfitta di ieri sera contro la Roma è stata fatale a Vincenzo Montella. Già dal termine del match è iniziata a circolare la notizia del suo esonero che questa mattina è diventato ufficiale. La Fiorentina sul proprio canale Twitter lo ha annunciato con un comunicato: «ACF Fiorentina comunica di ...

Montella : l’allenatore della Fiorentina vicino all’Esonero : Dopo il pesante ko interno rimediato contro la Roma (4 a 1 il risultato finale) il futuro di Vincezo Montella sulla panchina della Fiorentina è appeso a un filo molto sottile. Quella contro i giallorossi è stata la settima partita senza vittoria, la quinta sconfitta nella ultime sei giornate. La classifica è tutt’altro che rassicurante: 14esimo posto, a soltanto 4 punti dalla zona retrocessione e con una partita in più. Montella è tornato ...

Montella verso l’Esonero. Decisione nella notte : circolano i nomi di Iachini e Prandelli : L'esonero dell'allenatore è praticamente certo. Fra la fine del campionato scorso e questo girone d'andata, Montella ha collezionato tredici sconfitte. Troppe, anche per un prsidente paziente. Rocco Commisso deciderà nelle prossime ore. Pradè ha lasciato intendere che potrà esserci un comunicato nelle prossime ore. Il clima che si respira è da panchina saltata

Serie A - poker della Roma alla Fiorentina. Montella verso l’Esonero : Serie A, Fiorentina-Roma 1-4. poker della squadra di Fonseca al ‘Franchi’. Nuovo passo falso per la Viola con Montella a rischio esonero. FIRENZE – Serie A, Fiorentina-Roma 1-4. Il 2019 della Roma di Fonseca si chiude con una vittoria che consolida il quarto posto dei giallorossi. Quinto k.o., invece, in sei partite per la Viola. La panchina di Montella traballa sempre di più. (LA CLASSIFICA) Serie A, Fiorentina-Roma: ...

Esonero Montella - per il tecnico viola decisive le sfide con Inter e Roma : Esonero Montella, la panchina del tecnico della Fiorentina traballa dopo la sconfitta di Torino: decisive le sfide con Inter e Roma Avanti con Montella, ma solo fino ad un certo punto. Il futuro del tecnico della Fiorentina è infatti in bilico, a maggior ragione dopo la brutta sconfitta di ieri contro il Torino di Mazzarri. Alla fine della gara in terra piemontese, il patron Commisso si è scusato con i tifosi presenti ma non si è sbilanciato ...