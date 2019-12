Eros Ramazzotti | a fine concerto il bacio nel backstage | foto

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 21 dicembre 2019) Il gossip continua a marcare stretto. Il cantante romano è tornato single dopo la recente rottura con Marica Pellegrinelli che, a differenza sua, ha voltato pagina con l’imprenditore e designer Charley Vezza. Ultimamente si sussurra persino che la modella sia già in dolce attesa. A scatenare il pettegolezzo, alcuneapparse sul settimanale Diva e Donna in cui la coppia è al party di Maurizio Cattelan. Gli scatti apparsi sulla rivista mostrano Marica e il nuovo compagno felici e complici e lei nasconderebbe un pancino sospetto. Che, nota il settimanale, la ex die già mamma di Raffaella Maria e Gabrio Tullio si tocca più volte. Inoltre, a conferma di questa voce, uno degli ultimi scatti social della Pellegrinelli: una vecchiarisalente ai tempi di una delle sue gravidanze. Sarà vero? Naturalmente non c’è alcuna conferma e i diretti interessati non hanno ...

