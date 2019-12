Era un insospettabile incensurato | ma nella villa nascondeva la droga

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 21 dicembre 2019) Roberto Chifari A Campobello di Mazara la Polizia di Stato ha sequestrato lache unmazaresesua abitazione. L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Perquisizioni domiciliari e controlli anche a “Mazara Due”suac'era lapronta per essere immessa sul mercato, e così, è finito in manetteflagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un uomo mazarese di 48 anni, residente da tempo a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. Ad arrestarlo gli uomini della Squadra Pegaso della sezione investigativa del commissariato di Mazara del Vallo, con l’ausilio delle unità Cinofile. Gli investigatori, da diverso tempo, tenevano d’occhio l’uomo, che vive in unanon lontana dal centro storico del piccolo comune marittimo della provincia di Trapani, in una ...

