Equitazione | FEI Jumping World Cup Londra 2019 | vince Martin Fuchs | indietro Emilio

(Di sabato 21 dicembre 2019) Si è disputata a, in Gran Bretagna, l’ottava tappa dellaCup di salto ostacoli di, che è stata vinta dall’elveticosu The Sinner, binomio che al jump-off ha chiuso con un netto in 31.99. Seconda piazza per l’austriaco Max Kühner su Elektric Blue P con il crono di 33.83, terzo il belga Niels Bruynseels su Delux van T & L in 34.64. Non accedono al jump-off i due azzurri impegnati in terra inglese, ovveroBicocchi su Evita SG Z, ventiseiesimo, che incappa in dodici penalità sul percorso base, infine si classifica trentesimo con tredici penalità Emanuele Gaudiano su Caspar. I due cavalieri italiani non guadagnano così punti in graduatoria. In classifica guida ancora il belga Pieter Devos con 55 punti, agganciato dall’elvetico Steve Guerdat, mentre è terzo con 47 punti il britannico Scott Brash. Emanuele Gaudiano scende ...

