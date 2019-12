Emma | la foto su Instagram celebra la bellezza “senza inganni”

Leggi la notizia su dilei

(Di sabato 21 dicembre 2019)Marrone, “senza trucco e senza inganno”. È proprio questa la didascalia con cui la cantante salentina lancia un bellissimo selfie su, ultra naturale, che fa giustamente impazzire la rete. Non è la prima volta chesi mostra senza filtri su, e ogni volta è un apprezzatissimo gesto in omaggio all’unicità dellafemminile. In un mare di selfie filtrati e photoshoppati, su un social che deborda di bellezze artefatte,sceglie di mettersi letteralmente a nudo per i suoi fan, mostrandosi per quella che è: una donna autentica, sincera e unica, che mostra unanon standardizzata, quella che rende unica ogni donna, ma che poche hanno il coraggio di mostrare. D’altronde, la schiettezza e la sincerità d’animo dinel rapporto con il pubblico è uno degli elementi che le ha fatto conquistare schiere di fan, pazzi della sua musica ma ...

