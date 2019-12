Elodie | look strepitoso e originale Ma prezzo da capogiro | quanto costa solo l’abito

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 21 dicembre 2019) Sul talento dinon si discute, ma anche sulla sua bellezza. E infatti fan della cantante lanciata da Amici di Maria De Filippi impazziscono sotto a ogni suo post.è sempre più amata e seguita su Instagram e dopo aver fatto centro in teatro, a Milano, con quelda dieci e lode nella foto di coppia con Marracash, è tornata a incantare i suoi tanti fan con foto sexy che sono state subito prese d’assalto. Per esempio quella in cui voleva sapere quale fosse la canzone di Natale del cuore dei suoi ammiratori. Beh, è finita che quasi tutti si sono concentrati sulla sua bellezza e il suo fisico. «La prima canzone di Natale che vi viene in mente? Sto andando a Roma all’evento di Yamamay, se siete in giro…», scriveva lei con indosso un micro top nero, che metteva in evidenza il décolleté e lasciava scoperto l’ombelico, leggings neri e capelli con effetto bagnato. (Continua dopo ...

