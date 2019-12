Elezioni Toscana | Eugenio Giani si candida per il centrosinistra

Leggi la notizia su meteoweek

(Di sabato 21 dicembre 2019)sialla presidenza della Regione, dopo aver ottenuto il via libera da parte della coalizione di– ad eccezione, però, di Sinistra 2020, Sinistra italiana e Articolo 1. La decisione è arrivata al termine di un lungo vertice avvenuto tra i membri del, riunione che è finita in nottata. … L'articolosiper ilproviene da www.meteoweek.com.

davidallegranti : Leggo che in Toscana la sinistra vorrebbe candidare Rosy Bindi alle elezioni regionali - FirenzePost : Elezioni Toscana: Nardella, avanti con la coalizione di centrosinistra. Si lavora per l’unità… - _maria1523_ : Il documento firmato in tarda nottata per la candidatura di Giani è stato sottoscritto da 15 forze tra cui Pd, Ital… -