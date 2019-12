Eleonora Abbagnato lascia l’Opéra di Parigi | le dichiarazioni ufficiali

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di sabato 21 dicembre 2019) Ufficiale l’addio all’Opéra dida parte di. La grande étoile italiana è pronta alla “pensione” ma ha in mente già grandi progetti. Ecco tutte le suein merito.e l’addio all’Opéra diOramai è ufficiale l’abbandono dell’Opéra dida parte della famosissima. A 42 anni la prima ballerina del teatrono è pronta a rinunciare al ruolo di étoile. Nel corso di alcune intervista la danzatrice di origine siciliana ha spiegato i motivi del suo pensionamento e i progetti per il futuro. Il prossimo 23 dicembre si esibirà per l’ultimo volta sul palco del celebre teatrono, sul quale ha portato avanti la sua carriera in tutti questi anni. Nel corso di un’intervista rita al Corriere della Sera ha dichiarato: Sto preparando ...

