Eleonora Abbagnato choc | “ Mi ritiro dalla danza per stare vicino a mia madre gravemente

(Di sabato 21 dicembre 2019) L’étoile dell’Opera di Parigi, latrice palermitana, ha deciso di abbandonare la. Lunedì prossimo sarà l’ultima volta che salirà sul palco per interpretare il balletto “Le Pare”. Alla fine dell’esibizione la ballerina italiana sarà festeggiata da tutto i ballerini dell’Opera. La ballerina ha spiegato il motivo del suo addio rivelando che lasta male e ha deciso in questo momento della sua vita molto delicato di starle. Laha scoperto di essere malata di leucemia cronica e “Quando si è ammalata non sono potuta andare in Sicilia per aiutarla”, ha detto la ballerina.ha voluto precisare che incontrerà laa Roma città dove la donna continuerà le sue cure nel tentativo di sconfiggere la gravissima malattia. Laha detto che: “A Roma ci possiamo riavvicinare è il ...

