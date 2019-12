“‘El violador eres tu’ è un ballo per liberare le donne” Parlano le autrici cilene

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 dicembre 2019) Il loro messaggio è chiaro, le parole dirette e semplici, così come i loro movimenti. Dicono cose che ogni membro del sesso femminile avrà pensato, almeno una volta nella vita, sentendo le giustificazioni immotivate e paradossali alle violenze subite dalle donne. Ed è forse per questo che l’inno “Unen tu camino” (Uno stupratore sul tuo cammino), realizzato dal collettivo Las Tesis di quattro giovani artiste, si è diffuso a macchia d’olio nelle piazze di tutto il mondo in meno di un mese. Da Valparaiso a Santiago, e poi a decine di città in Messico, Turchia, Francia, Italia, Australia, toccando l’Africa, gli Stati Uniti e l’Asia, migliaia di donne (10mila nello Stadio Nazionale del Cile, che fu un centro di tortura durante la dittatura) si sono radunate bendate per cantare e ballare quello che è diventato il nuovo inno femminista contro la ...

