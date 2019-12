Eboli | completati gli interventi di riqualificazione al Museo e alla Biblioteca Comunale

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiglidi manutenzione di facciata ed aree esterne presso ilNazionale e la. I lavori hanno riguardato soprattutto facciate principali ed ingressi dei due importanti riferimenti culturali nel cuore del centro storico, in piazza San Francesco, allocati nel complesso monumentale San Francesco, uno degli edifici più significativi del borgo antico che ospita, oltre a, anche la mediateca. «Da decenni non veniva effettuata una manutenzione completa di questi edifici simbolo della città e della nostra comunità – ricorda il sindaco, Massimo Cariello -. Si è trattato di una scelta condivisa dall’intera comunità, che vuole indicare come insieme con i servizi anche manutenzione e decoro contribuisconocrescita di un centro storico come quello di, gioiello da preservare e valorizzare ...

