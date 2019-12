E se si vivesse come si balla?

Leggi la notizia su feedproxy.google

(Di sabato 21 dicembre 2019) Per questo Natale e per l'anno nuovo, l'augurio migliore che vorrei porgere a tutti noi è di riuscire ad interpretare la nostra vitaquando balliamo: rispettando il tempo e lo spazio che abbiamo, il ritmo, la musica e il contesto, poco importasiamo vestiti, o truccate, cosa facciamo prima o dopo quel singolo istante, o quanta esperienza abbiamo alle spalle. Cogliamo l'opportunità, qui e ora, in ogni occasione, di esprimere la vera natura dell'essere umano: gentile, generosa, lieta, (...) - Tribuna Libera / Danza, Vita, Esseri umani, Interazione

