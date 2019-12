E’ partito il conto alla rovescia | lunedì inaugura McDonald’s | i dettagli

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoLavori ormai al termine, è tutto pronto per l’apertura del McDonald’s di via Pietro Nenni, a Benevento. Come anticipatovi, le porte del fast food a stelle e strisce si aprirannoprossimo, 23 dicembre. L’orario d’inizio delle attività è fissato per le 9.30 e saranno presenti il sindaco Clemente Mastella e il comandante della Polizia Municipale Fioravante Bosco. L'articolo E’ilMcDonald’s: iproviene da Anteprima24.it.

