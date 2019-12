E’ il nonno dell’anno | 60 km al giorno per portare bimbo non vedente a scuola

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 21 dicembre 2019) Ad Arezzo l’84enneRomano Carletti ogniaccompagna un bambino nonalla suadistante 60 km. Un gesto commovente coronato lo scorso 2 ottobre con il premio “dell’anno”. Arezzo,accompagna bambino non60 km alLa storia diRomano ha commosso tutta Italia, perché il gesto d’affetto mostrato dall’84enne è toccante. Ogniaccompagna ail piccolo Jaffar, di soli 6 anni e di origini macedoni. Il padre è un taglialegna, mansione dura che lo costringe a lavorare tutto il, e sua madre non ha la patente. Il piccolo però non èe ha bisogno di qualcuno che possa accompagnarlo ogni, distante 60 km. Senza pensarci due volte, Romano Carletti, 84enne del Casentino (provincia di Arezzo), dalla scorsa estate ha deciso di prendersi l’impegno di accompagnare ...

zazoomblog : E’ il nonno dell’anno: 60 km al giorno per accompagnare un bimbo immigrato cieco a scuola - #nonno #dell’anno:… - Siroblue : 84 anni, ogni giorno fa 60 km per portare un bambino non vedente a scuola: è il nonno dell'anno - BlitzQuotidiano : Montemignaio, porta un bimbo non vedente a scuola ogni giorno: premiato come Nonno dell’anno -