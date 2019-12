Durazzano flagellata dal maltempo: tre frane isolano la cittadina (VIDEO) (Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti Durazzano – Il maltempo sta creando grossi danni, specie in provincia con frane che stanno mettendo in grossa difficoltà alcuni centri. Durazzano, in particolare, in queste ore, ne ha subite tre in altrettante zone diverse. Per fortuna solo disagi creati e nessun danno a persone. La prima si è verificata lungo la provinciale che collega la cittadina caudina a Sant’Agata de Goti, una caduta di fango, sassi e rami che ha completamente ostruito l’arteria. Necessario l’intervento delle ruspe e dei Vigili del Fuoco per riportare la situazione alla normalità. Cambia la zona ma non cambia la sostanza. Stessa sorte capitata alla via che porta in Contrada Casanova, zona del centro di Tiro a Volo Zaino, quello che ha ospitato la disciplina in questione alle Universiadì. Anche in questo caso la strada è stata completamente ostruita e anche in ...

Leggi la notizia su anteprima24

Durazzano flagellata Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Durazzano flagellata