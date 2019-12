Dove vedere la Supercoppa Italiana 2019 in diretta streaming e tv gratis

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di sabato 21 dicembre 2019)laine tvDomani, domenica 22 dicembre, va in scena lache quest’anno vedrà incontrarsi la Juventus, vincitrice dell’ultimo campionato, e la Lazio, detentrice della Coppa Italia.Juventus-Lazio Il match valido per l’assegnazione della trentaduesimasi giocherà domani, domenica 22 dicembre, al King Saud University Stadium – capienza 25mila posti – di Ryad, quindi, per la seconda volta consecutiva – l’anno scorso Juve-Milan si giocò nella città di Gedda – in Arabia Saudita (undici edizioni del trofeo sono state giocate all’estero, cinque negli ultimi sei anni). Il calcio d’inizio è previsto per le 17 e 45: la partita sarà visibile insulle frequenze di Rai 1 e, in, sul sito e l’app di Rai Play. Le probabili ...

