Dopo 22 anni | nonna Albertina torna a casa | il regalo di Natale di 4 muratori

(Di sabato 21 dicembre 2019) 22vissuti dentro a un container. È quello che ha dovuto passare, 90enne che nel terremoto del ’97 che devastò la provincia di Perugia fu costretta a lasciare la sua abitazione. Il Comune di Valtopina (PG) le fornì un container come dimora temporanea. Ora, grazie all’aiuto di 4, potrà finalmentere nella sua vecchia. Il terremoto del’97 che devastò PerugiaMenichelli, classe 1929, perse la suaa causa del terremoto del ’97 che investì Perugia e la provincia del capoluogo umbro. Da allora vive all’interno di un container offerto dal Comune di Valtopina agli sfollati. In questi 22ne ha dovute affrontare tante,. La 90enne ha infatti visto fallire la prima ditta che si occupò dei lavori di ristrutturazione. Poi arrivarono le denunce e i ricorsi in tribunale, il sequestro del cantiere, la sospensione dei ...

