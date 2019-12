Donald Trump istituisce le “Forze Spaziali”

Leggi la notizia su tpi

(Di sabato 21 dicembre 2019)firma la legge per istituire le forze spaziali americane Gli Stati Uniti sono pronti a un altro passo. Il Presidenteha firmato la legge chele “forze spaziali” prima delle vacanze di Natale, rilanciando così l’azione politica della sua amministrazione. Le forze spaziali (Space Force), intese come il nuovo servizio militare statunitense in oltre 70 anni, affiancheranno l’esercito, marina, aeronautica, marines e guardia costiera.inaugura le forze spaziali: “Mantenere il predominio americano, questa è la missione” L’armata spaziale americana, annunciata nel 2018, è stata ufficializzata ieri, 20 dicembre 2019. “Lo spazio è il nuovo dominio mondiale di combattimento in guerra”, ha dichiarato il presidentedurante la cerimonia della firma del National Defence Authorization Act del ...

