Don Jumbo | “Il presepio turba perché la Verità di Dio spazza il male”

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Don Giamberto Mastronardi (Don), sacerdote della Diocesi di Benevento ha scritto questa lettera dopo aver visto la trasmissione ‘dritto e rovescio’ dove si contestava il. “Beh è chiaro – afferma don Giamberto – chi ama il male illadi Dioil male. Amore contorce e distrugge gli empi e in questa società e in questa politica ci sono tantissimi empi, ma è anche vero che ci sono molti veri cristiani umili e Dio farà sentire la sua vittoria con il cuore immacolato di Maria assieme al suo piccolo gregge fedele alla vera“. Ecco il testo della lettera: “La notte della speranza, e in quella santa notte, tra i falò di fuochi dei pastori e i canti di Angeli, l’umanità ritrovò vita e luce per la propria coscienza smarrita e incredula. Il cielo in quella ...

