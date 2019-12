Dolcificanti | il loro utilizzo può favorire l’aumento di peso

Leggi la notizia su dilei

(Di sabato 21 dicembre 2019) Quante volte capita di utilizzare il dolcificante al posto dello zucchero nel caffè? Per tantissime persone intenzionate a perdere qualche chilo si tratta di una scelta quotidiana che, dati scientifici alla mano, potrebbe non sortire gli effetti sperati. A dirlo è una recente revisione sistematica portata avanti da un’equipe scientifica attiva presso la University of South Australia. I dettagli in merito sono stati pubblicati sulle pagine della rivista Current Atherosclerosis Reports. Gli esperti che hanno gestito questo studio di revisione hanno portato alla luce che, in generale, chi utilizzaartificiali è maggiormente esposto al rischio di acquisire. Il risultato in questione è stato commentato dal Dottor Peter Clifton, autore senior della revisione, che ha chiamato in causa in particolare uno studio statunitense condotto su 5mila persone. A un follow up di 7 ...

