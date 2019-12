Dolce&Gabbana | Non vogliamo diventare i più ricchi del cimitero Lasceremo l' azienda

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 21 dicembre 2019) “Siamo stati fortunati. Noni piùdel”. Dolce e Gabbana hanno le idee chiare sul futuro della loro. In un’intervista a Vogue Business raccontano di voler lasciare il marchio in eredità ai familiari. “Sei una madre e non puoi vendere i tuoi figli”, ha spiegato Gabbana. Nessuna cessione ad acquirenti stranieri, dunque, ma un passaggio di testimone alla famiglia Dolce.“Ci piacerebbe moltissimo - hanno spiegato le due star della moda - lasciare ai familiari il nostro lavoro”. Secondo quanto riportato da Vogue Business, quest’autunno, i componenti della famiglia Dolce avrebbero già cominciato a discutere dei propri ruoli e del futuro dell’.Il fratello di Dolce, Alfonso, 54 anni, è già l’amministratore delegato della società. La ...

