Disabili | altro che manovra record! Gli interventi “per 1 | 3 miliardi” annunciati dal Blog

(Di sabato 21 dicembre 2019) Chissà se il padre fondatore del Movimento cinque stelle, Beppe Grillo, ha letto il comunicato sfavillante gioia comparso suldelle Stelle riguardante il piano record di finanziamento sulletà presente infinanziaria. Se ha dato un’occhiata fugace al titolo avrà senz’pensato, finalmente soddisfatto del governo giallorosso, che le cose stanno mettendosi bene perfino per inel nostro Paese. Un impegno di spesa dedicato nelladi bilancio di oltre 1,3 miliardi destinati aisarebbe una svolta. Sarebbe, appunto. Se si prova a leggere il comunicato trionfante dei pentastellati e l’articolo 40 della legge finanziaria in questione il sorriso si trasforma ben presto in una amara delusione. Facendo due conti, come saprebbero fare in molti senza essere esperti di bilancio dello Stato, il governo Conte 2 impiegherà per il 2020 circa 90 ...

