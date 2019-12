DIRETTA TORINO SPAL Streaming video DAZN | gli ultimi scontri | Serie A

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di sabato 21 dicembre 2019): orario, quote e risultato live del match valevole per la diciassettesima giornata del campionato diA.

aderenzis1 : La serie A in diretta.Inter-Genoa 0-0Cagliari, altro ko: l'Udinese vince 2-1Alle 20:45 Torino-Spal - toropuntoit : #Primavera1, Finisce con un 3-0 a favore dei granata la sfida tra #Pescara e #Torino! Ecco il #tabellino! - linopensato : TORINO .. VS .. SPAL QUESTA SERA SABATO 21 DICEMBRE ORE 20,45 IN DIRETTA IN QUESTO PUB???????????? -