Diretta Liverpool Flamengo | risultato finale 1-0 | | decisivo Firmino! | Mondiale Club

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di sabato 21 dicembre 2019)streaming video Canale 20: probabili formazioni, quote, orario elive delladelper2019.

digitalsat_it : #ClubWC, Finale #LiverpoolFlamengo (diretta #Canale20 Mediaset) - zazoomblog : LIVE Liverpool-Flamengo 1-0 Mondiale per club 2019 in DIRETTA: Firmino sblocca la gara in contropiede! Reds vicini… - zazoomnews : LIVE Liverpool-Flamengo 0-0 Mondiale per club 2019 in DIRETTA: palo di Firmino! Reds vicini al vantaggio -… -