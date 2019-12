DIRETTA Juventus Bologna Primavera | risultato 2-0 | video streaming tv | Portanova bis

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di sabato 21 dicembre 2019)tv:live della partita valida per la 13giornata di1, oggi 21 dicembre 2019,.

juventusfc : ?????? Guarda IN DIRETTA su Youtube il nostro primo match di - juventusfc : ?? Inizia la conferenza stampa di Maurizio Sarri ?? In diretta su - JuventusTV : #SampJuve vivila in diretta con noi! ?? Pre partita dalle 18.10 con @ClaudioZuliani, @paolorossi1965 ed… -