Diretta Crotone Livorno Streaming video DAZN | i testa a testa | Serie B

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di sabato 21 dicembre 2019): orario, quote e risultato live del match valevole per la diciassettesima giornata del campionato diB.

Markun85081768 : Crotone vs Livorno || Serie B in diretta 2019 ? - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Crotone-Livorno 0-0 in diretta su - giuseppe_aieta : Hanno commissariato il #pd di #cosenza e #Crotone ed hanno fatto malissimo. #articolo21 #diretta -