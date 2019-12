Diodato | nuovo album | titolo | canzoni e quando esce

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di sabato 21 dicembre 2019)E’ atteso alla prova del quarto disco, una delle voci più apprezzate della musica leggera italiana. Che Vita Meravigliosa, questo il, è in uscita il 14 Febbraio 2020. Già annunciate anche due date del prossimo tour, quella all’Alcatraz di Milano il 22 Aprile e quella del 29 Aprile all’Atlantico di Roma. I biglietti sono disponibili su Ticketone.parla deldisco Ildisco diracchiude undici pezzi che testimoniano il processo evolutivo dell’interprete. Un processo che però non è avvenuto a scapito delle sue caratteristiche peculiari, come l’analisi interiore e la complessità e ricchezza dei testi. Il tutto accompagnato da un tessuto musicale ricco di passionalità in grado di arrivare in modo franco e immediato all’ascoltatore: “Non credo di ...

