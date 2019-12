Digitale | presentato il piano di innovazione Bello | ma senza soldi sarà difficile

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 dicembre 2019) 2025. Strategia per l’tecnologica e la digitalizzazione del Paese: sembrava il solito annuncio, invece ilquinquennale di Paola Pisano, ministro dell’, è molto, almeno a parole. E recupera,dirlo, l’idea dell’semplice, su cui sono stati sviluppati i progetti precedenti della Presidenza del Consiglio, dei digital champions, del team per la trasformazionee del consigliere per l’di Renzi, Paolo Barberis. La visione, come dice il, abbraccia tre sfide: digitalizzazione,e sviluppo etico e sostenibile, descritte attraverso nove obiettivi che prendono forma con le prime venti azioni “pratiche e fattibili per accompagnare la Pubblica Amministrazione, le aziende, il nostro Paese e noi cittadini nel futuro che abbiamo immaginato.” Nelil ministro si impegna ad aggiornare questa vision ogni 4 mesi ...

