“Devi solo ringraziarlo” Valeria Marini su tutte le furie | l’attacco a Taylor Mega è

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 21 dicembre 2019) L’influencerè una delle grandi protagoniste in televisione nelle ultime settimane. Le polemiche su di lei e su sua sorella Giada sono numerose e a ‘#cr4 La repubblica delle donne’ è andato in scena diversi giorni fa un battibecco con Antonella Elia. Quest’ultima aveva detto: “Ragazze, io non vorrei essere una vecchia bacchettona, ma in questo caso mi sento di esserlo. Secondo me, la vostra immagine non ha nulla a che fare con l’amore, mancate completamente di quello che dovrebbe essere il vero messaggio che date ai vostri coetanei. Una bellezza così sfrontata è diseducativa!”. Ed ancora: “Di vedere il vostro c..o e le vostre tette, non me ne frega un cavolo! Non vuol dire che siamomign…e! E con questo non vi sto dando delle mign…e”. A quel punto,era completamente andata sule: “Hai detto ...

AlatiGiulio : @outlaw1847 @repubblica C’è solo un molo... e devi impegnarti, essere un vero Schettino per riuscire a sbattere, se… - pirolipaolo : @matteosalvinimi Solo che gli italiani sono una massa di ......... pertanto non muoverebbero un dito per fare una r… - Erminio71890018 : @0kkult0 @italiansea1981 @Pontifex_it Caro Enrico, devi solo aspettare che la luce dello S.S. scena su di te. -