Dani Olmo apre all’Italia | «Ho sempre ammirato Juventus e Milan»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 dicembre 2019)flirta con, ma non solo: ecco le parole dello spagnolo in vista della finestra di mercato, giovane talento della Spagna in forza alla Dinamo Zagabria, ha ammesso che gli piacerebbe giocare in Italia. Ecco le sue parole nell’intervista rilasciata a calciomercato.com. «Dahograndi squadre come lae il. Ma anche l’Inter, la Roma e il Napoli: sono squadre che giocano bene a calcio. La Serie A è molto avvincente, mi piace molto e ci sono squadre che danno spettacolo. Futuro in Serie A? Vedremo, la Serie A italiana è uno dei migliori campionati del mondo. Mi piacerebbe giocare in un club che punti fortemente su di me, creda nelle mie capacità». Leggi su Calcionews24.com

chrisACM1899 : @NandoPiscopo1 @gustatore Per Dani Olmo già lo scorso gennaio che non se lo cagava nessuno, la Dinamo chiedeva 20/25 mln - sportface2016 : Le parole di #DaniOlmo sul suo futuro #Calciomercato - n9ve2 : @FMaggio8 ...idem su Zaniolo. Anch'io pensavo che fosse molto più forte in mezzo. In realtà lo penso ancora solo ch… -