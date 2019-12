Cristina Chiabotto incinta? Le FOTO non lasciano dubbi

Cristina Chiabotto è incinta - i dettagli che rivelano la gravidanza : Cristina Chiabotto è incinta? Dopo solo pochi mesi dalle nozze, la conduttrice torinese sembra essere in dolce attesa del suo primo figlio. Ecco i dettagli che fanno pensare alla gravidanza. Passati solo tre mesi dalla celebrazione del matrimonio con Marco Roscio, Cristina Chiabotto sembra essere raggiante più che mai e in attesa del suo primo […] L'articolo Cristina Chiabotto è incinta, i dettagli che rivelano la gravidanza è apparso ...

Cristina Chiabotto incinta? Pancino sospetto a tre mesi dal matrimonio con Marco Roscio : Sospette rotondità immortalate dai paparazzi per Cristina Chiabotto sulle nevi di Courmayeur insieme al marito

“Incinta!”. Cristina Chiabotto mamma per la prima volta : le foto col ‘pancino’ : “Cristina Chiabotto aspetta un bimbo”. È la notizia lanciata dal settimanale Oggi, che ha pubblicato le foto in anteprima dell’ex Miss Italia e del neo marito. La giovane si sta godendo delle ore piacevoli in totale spensieratezza insieme al suo Marco Roscio. I novelli sposi sono stati sorpresi a passeggiare per strada intenti nello scambiarsi tenere effusioni palesando un feeling perfetto. Fin qui tutto rientra nelle ...

Cristina Chiabotto e il debito con il fisco : ‘Non ho evaso - sono vittima di una cattiva gestione’ : “Purtroppo, in totale buona fede, mi sono affidata ai professionisti sbagliati. sono stata mal consigliata sotto il profilo fiscale quando, ancora giovanissima, a 19 anni ho iniziato la mia attività”. sono le parole che Cristina Chiabotto rilascia all’Ansa in seguito alla notizia del debito con il fisco per un totale di 2,5 milioni di euro e per il quale si è vista costretta a ricorrere alla legge ‘salva suicidi’ ...

Cristina Chiabotto racconta la sua verità sui 2 - 5 milioni di debiti con il Fisco : “Mi sono fidata delle persone sbagliate” : “Purtroppo, in totale buona fede, mi sono affidata ai professionisti sbagliati. sono stata mal consigliata sotto il profilo fiscale quando, ancora giovanissima, a 19 anni ho iniziato la mia attività”. Dopo la notizia del suo debito di 2,5 milioni di euro con il Fisco, Cristina Chiabotto ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la sua verità su come sono andate le cose. L’ex Miss italia è stata costretta infatti a ricorrere ...

Cristina Chiabotto : «I debiti col fisco? Mi sono fidata delle persone sbagliate. Voglio pagare» : La versione di Cristina Chiabotto. Poco dopo che la notizia del suo debito col fisco – circa 2 milioni e 500 mila euro – è diventata pubblica, l’ex miss Italia e conduttrice ha voluto dire la sua: «Ho la coscienza a posto, mi sono fidata delle persone sbagliate. Voglio pagare, non mi sottraggo al mio dovere», ha fatto sapere all’Ansa. La 33enne lo scorso giugno ha chiesto e ottenuto la procedura di liquidazione prevista ...

