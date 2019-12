Cristina Chiabotto incinta 3 mesi dopo le nozze | il gesto dell’ex Fabio Fulco

Leggi la notizia su dilei

(Di sabato 21 dicembre 2019) I problemi col fisco sembrano acqua passata in casa: dalle immagini in esclusiva del Settimanale Oggi la showgirl mostra un bel pancino, che farebbe pensare ad una gravidanza. A tredal matrimonio con l’imprenditore torinese Marco Roscio, una bella novità starebbe illuminando le vite dei neo sposini: nelle foto pubblicate dalla rivista appaiono raggianti e sorridenti, intenti a passeggiare mano nella mano e a scambiarsi dolci effusioni. E il rigonfiamento mostrato dal piumino aderente indossato dalla conduttrice non lascia spazio a tante interpretazioni.e il marito si mostrano sempre molto affiatati e complici anche sui social, tra baci, frasi romantiche, scatti che mostrano la loro quotidianità e i loro sguardi d’intesa. Un amore intenso quello tra i due, cheappena un anno di fidanzamento hanno deciso di sposarsi lo scorso 21 ...

