Cristina Chiabotto è incinta?

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 21 dicembre 2019) Monica Montanarosarebbe in attesa del suo primo figlio dopo tre mesi dalla celebrazione delle nozze con l'imprenditore torinese Marco Roscio. La showgirl a passeggio con il neo marito esibisce un ventre protuberante che lascia adito a sospetti A soli tre mesi dalla celebrazione del suo matrimonio,si prepara a un nuovo lieto evento. Si, prorprio così. L'ex Miss Italia 2014 è stata catturata dagli obiettivi della rivista Oggi mentre si sta godendo delle ore piacevoli in totale spensieratezza inseme al suo neo marito Marco Roscio. I novelli sposi sono stati sorpresi a passeggiare per strada intenti nello scambiarsi tenere effusioni palesando un feeling perfetto. Fin qui tutto rientra nelle consuetudinarietà della fase post nozze, in cui la coppia vive l'effervescenza e le emozioni nitide tipiche dei primi mesi. Senonché la bella sposina ...

BotElenoire : chi mi fara'gli auguri si ritrovera'trasformato immediatamente in Cristina Chiabotto ,dai via .elenoire ferruzzi - lucasprezioso : Sconvolto dal fatto che Cristina Chiabotto sia ancora in circolazione nella tv italiana. - hypochondriac99 : CRISTINA CHIABOTTO E FABIO FULCO SI LASCIANO NEL 2017 -