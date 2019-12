Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno –Onlus e il‘No’ comunicano quanto segue: “ha proposto appello per la riforma della sentenza del Tar Campania Salerno, in ordine alla variante al Pua del comparto di Santa Teresa, con la quale il Comune di Salerno ha effettuato una sanatoria dell’edificazione in corso stralciando tre edifici pubblici, rispettivamente destinati ad ospitare la sede della Capitaneria di Porto, la sede dell’Autorità Portuale, nonché un edificio del Comune di Salerno ed anche la stecca nord dei locali destinati ad attività commerciali del sottopiazza.nel ricorso in appello ha evidenziato l’impossibilità della realizzazione in toto del comparto, specificando al Consiglio di Stato oltre l’insanabilità paesaggistica anche le sopravvenute certificazioni delle illegittimità in tema ambientale, ...

anteprima24 : ** #Crescent, Comitato e Italia Nostra chiedono risarcimento di 400 milioni ** - sevensalerno : Crescent, Italia Nostra e Comitato No Crescent ricorrono in appello -