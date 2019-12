Costi ricarica Tim | Wind e Vodafone camuffati | arriva la diffida Agcom

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di sabato 21 dicembre 2019)Tim,laTim,ladell’suiocculti delle ricariche telefoniche. Gli operatori devono eliminarli entro una trentina di giorni.Tim,: pagare per servizi non richiestiladell’, l’Autorità garante delle comunicazioni, contro gli operatori mobili rispetto all’ormai nota questione dei“occulti” delle ricariche telefoniche. La pratica scorretta rilevata a più riprese dalle associazioni dei consumatori consiste nel far pagare un euro in più rispetto al credito telefonico che poi ci si trova effettivamente accreditato. Questo euro in più servirà a coprire l’acquisto di un servizio aggiuntivo comunque non richiesto. Sostanzialmente, acquistando unadel taglio di 10 o 5 euro in tabaccheria o in ...

