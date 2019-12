Cosa fare a Roma durante il Capodanno

Leggi la notizia su agi

(Di sabato 21 dicembre 2019) Musica dal vivo e dj set, con il ritorno di artisti di fama internazionale dopo alcuni anni di celebrazioni con produzioni dal basso. E poi teatro di strada, mostre, proiezioni ed installazioni. Per la notte di2020prova a lasciarsi alle spalle i problemi di tutti i giorni che ne complicano la vivibilità per cittadini e turisti - dai servizi pubblici di bassa qualità passando per traffico, buche e rifiuti - per godersi appieno una serata in centro storico. Per una notte chiede a se stessa, insomma, di rispolverare il suo volto magico, seducente e popolare. Il cuore della festa sarà il Circo Massimo, l'antica pista per la corsa delle bighe. Qui dalle 21 si ammirerà la "Madre Terra" con i suoi elementi, con uno spettacolo di luci, proiezioni e musica con apporti video di Officine K Italia, Armand Dijcks Olanda: Elemental e Space Cinemagraphs. Alla Terra ...

