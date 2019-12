CorSport | rinnovo Maksimovic | accordo raggiunto Si firma entro la Befana

(Di sabato 21 dicembre 2019) Quello di Nikolasarà il primoche si chiuderà in casa Napoli, scrive il Corriere dello Sport. Il difensore serbo “firmerà fino al 2024 (l’ingaggio sarà quasi raddoppiato rispetto a quello attuale), con opzione per un ulteriore anno”. Le parti si sarebbero accordate prima della partita contro il Genk. Si firmerà a gennaio. “L’definitivo, secondo quanto è emerso dall’incontro andato in scena a Roma prima della partita con il Genk con Fali Ramadani, il manager di Nikola, sarà siglatoil 6 gennaio. La: giorno della sfida con l’Inter. Tutto dipende dagli impegni e dalle rispettive agende: la notizia, però, è che l’intesa è arrivata. In questo caso c’è: si”. L'articolo. SilailNapolista.

CorSport : Callejon-Napoli - trattativa congelata. Il procuratore : "Difficile il rinnovo" : Il rinnovo di Callejon con il Napoli è molto complesso, scrive il Corriere dello Sport. "la trattativa è congelata, il clima glaciale". Non c'è accordo tra le parti e al momento è tutto fermo, senza grandi possibilità che le cose si sblocchino, anzi. "De Laurentiis ha spiegato di aver offerto anche a lui un biennale alle medesime cifre – 3,5 milioni a stagione – ma l'andaluso vorrebbe capitalizzare. Vorrebbe 4 milioni. La trattativa è ...

CorSport : rinnovo Mertnes - non c'è accordo con De Laurentiis sulla durata e le cifre : Il Napoli corre per portare a casa il rinnovo di Dries Mertens entro il 31 dicembre, scrive il Corriere dello Sport. Dal 1 gennaio, infatti, il belga acquista il diritto di potersi accordare con un'altra squadra a parametro zero. La situazione non è semplice, ma sia il club che il calciatore sono aperti al rinnovo, perciò "non è detto che il prolungamento non possa arrivare più avanti". Il Napoli si è comunque già mosso per provare a ...

CorSport : contro il Bologna rientra Callejon. Deve tornare a splendere anche per favorire il rinnovo : Jose Callejon non partirà per la Cina in gennaio. Lo ha dichiarato ieri il suo procuratore. Aggiungendo che per il rinnovo del contratto c'è tempo. Oggi il Corriere dello Sport torna sul tema. Il contratto di JC7 scade tra sette mesi, il 30 giugno 2020 "ma qualsivoglia novità riguardo allo spagnolo dovrebbe maturare molto prima, onde evitare una sorta di limbo dal quale nessuno trarrebbe giovamento e che finirebbe – stando ad un'ipotesi ...

CorSport : la trattativa per il rinnovo di Milik continua - previsto un aumento di ingaggio : Il Corriere dello Sport scrive che la trattativa per il rinnovo di Milik va avanti, anche se le cose si trascinano da mesi. "La trattativa va avanti, la volontà reciproca non è mai cambiata, restano solo da percorrere gli ultimi metri per avvicinarsi ognuno all'altro, a richieste (anche economiche) da soddisfare e ad esigenze da assecondare". Il contratto dell'attaccante polacco con il Napoli scade nel 2021. continua il quotidiano sportivo: "il ...

CorSport : rinnovo Callejon - De Laurentiis aspetta una risposta per un biennale a 3 milioni a stagione : Callejon ha avuto indubbiamente un feeling particolare con Rafa Benitez che lo ha portato a Napoli dalla Spagna e con cui ha realizzato ben 20 reti, e poi con Maurizio Sarri per cui ha rappresentato l'intoccabile. Ancelotti invece ha messo in chiaro fin da subito che non esistono intoccabili, che tutti possono restare in panchina e addirittura tutti possono essere ceduti, non parla il curriculum o il nome di un calciatore, ma quello che fa ...

CorSport : il Napoli e Fabian vicini al rinnovo. De Laurentiis vuole una clausola da 180 milioni : Il Napoli e Fabian dialogano da tempo per trovare un accordo per il rinnovo che soddisfi tutti. Lo scrive il Corriere dello Sport. Si sono incontrati diverse volte e lo rifaranno ancora. Il Napoli vuole fissare per lo spagnolo una clausola da 180 milioni, trenta in più di quella su Koulibaly, per fronteggiare i continui attacchi provenienti dalla Spagna. Le indiscrezioni che circolano quasi ogni giorno su interessi di squadre spagnole per il ...