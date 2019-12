CorSport | il Napoli alla ricerca del gol 25 in tutto | 17 nelle prime 8 giornate | 8 nelle

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 21 dicembre 2019) Più di, al, mancano i gol, scrive il Corriere dello Sport.ottola squadra ne ha segnati 17, 7soledue partite. Poi stop: appena 8 gol all’attivoultime 8 gare. In pratica un gol a partita. La partita spartiacque è stata quella contro il Verona, al San Paolo, il 19 ottobre scorso. Ilvinse 2-0 e fu l’ultima vittoria prima della crisi. Degli ultimi 8 gol, 4 appartengono a Milik, che per fortuna resta prolifico. Su 10 gare in stagione, ha messo a segno 9 gol, una ogni 77 minuti. “Ilsi aggrappa al sorridente Arek, si affida al suo splendido momento di forma, si augura possa essere lui a trascinare tutti gli altri, indicando loro la via del gol. Proprio Milik aveva deciso l’ultima vittoria col Verona, poi s’è ripetuto a Ferrara con la Spal, in casa con l’Atalanta, a Roma e poi, dopo essere stato fermo un mese, è tornato a ...

