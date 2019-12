Coppa del Mondo per club | l’ultima edizione | Real Madrid campione | battuto l’Al-Ain

ItaliaTeam_it : Torna Doro! ?? Domani a Le Grand Bornand Dorothea #Wierer in gara nella sprint di Coppa del Mondo! #ItaliaTeam… - Coninews : Ha segnato un'epoca trionfando alle Olimpiadi, ai Mondiali e portandosi a casa la Coppa del Mondo nel 1995, tanti a… - inLOMBARDIA : Sciare #inLombardia In attesa dei Giochi Olimpici invernali, Bormio sarà protagonista il 28 e 29 dicembre con la Co… -

(Di sabato 21 dicembre 2019) L’ultimadelladelperè stata vinta dal. Il 22 dicembre 2018 i blancos battono l’Al-Ain. Tra poche ore ladelperverrà assegnata per l’anno 2019: a Doha, in Qatar, Liverpool e Flamengo si contenderanno il titolo iridato. Successione alNell’ultimadelladelper, disputata a Abu Dhabi, si è imposto il. I blancos, allenati da Santiago Solari, hanno superato l’Al-Ain.delper2018 Al torneo, come da formula del 2008, partecipano le sei vincitrici delle rispettive competizioni continentali, più la squadranazionale del paese ospitante. Nelle semifinali, ilsupera i giapponesi del Kashima Antlers mentre la sorpresa è nell’eliminazione del River Plate per mano della formazione degli Emirati. ...

Coppa del Mondo di sci sulle Dolomiti - la festa è cominciata : Il Circo Bianco è arrivato anche quest’anno in Val Gardena: grande affluenza di pubblico proveniente soprattutto da Germania e Austria : Il Circo Bianco è arrivato anche quest’anno in Val Gardena: grande affluenza di pubblico proveniente soprattutto da Germania e Austria

Sci alpino - Coppa del Mondo Val d’Isere 2019 : Sofia Goggia sfida le austriache e il meteo : Si annuncia grande battaglia nella discesa libera della Val d’Isere valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Sulla pista Oreiller-Killy, infatti, le protagoniste del Circo Bianco al femminile saranno impegnate in una prova che prende il via senza una sicura favorita, ma con la notevole incognita meteo. Le previsioni meteo della zona della Savoia della regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi, infatti, parlano di vento forte, ... : Si annuncia grande battaglia nella discesa libera della Val d’Isere valevole per ladeldi sci-2020. Sulla pista Oreiller-Killy, infatti, le protagoniste del Circo Bianco al femminile saranno impegnate in una prova che prende il via senza una sicura favorita, ma con la notevole incognita. Le previsionidella zona della Savoia della regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi, infatti, parlano di vento forte, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Dominik Paris prova a rompere il tabù Saslong. Kriechmayr e norvegesi favoriti in discesa : Dopo l’infinito super-G, secondo appuntamento per gli uomini-jet in Val Gardena. E’ in programma oggi la discesa libera sulla Saslong con la speranza che questa volta la nebbia non sia ancora la grande protagonista della giornata. Rispetto alla gara di ieri, gli atleti toccheranno tutti i punti più difficili della pista, comprese le “Gobbe del Cammello”, completamente escluse dalla tracciatura del supergigante. La ... : Dopo l’infinito super-G, secondo appuntamento per gli uomini-jet in Val Gardena. E’ in programma oggi lalibera sulla Saslong con la speranza che questa volta la nebbia non sia ancora la grande protagonista della giornata. Rispetto alla gara di ieri, gli atleti toccheranno tutti i punti più difficili della pista, comprese le “Gobbe del Cammello”, completamente escluse dalla tracciatura del supergigante. La ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo halfpipe 2019-2020 : successi di Noah Bowman e di Valeriya Demidova a Secret Garden : Grande spettacolo a Secret Garden (Cina) per il terzo appuntamento della Coppa del Mondo di freestyle, specialità halfpipe 2019-2020. Sulle nevi asiatiche sono andate in scena le gare maschile e femminile e val la pena analizzare i risultati finali. Tra gli uomini ad imporsi è stato il canadese Noah Bowman che, grazie ai 91.50 della run-2, è riuscito ad imporsi, precedendo la coppia americana formata da Aaron Blunck (90.75) e da Lyman Currier ... : Grande spettacolo a(Cina) per il terzo appuntamento delladeldi, specialità. Sulle nevi asiatiche sono andate in scena le gare maschile e femminile e val la pena analizzare i risultati finali. Tra gli uomini ad imporsi è stato il canadeseche, grazie ai 91.50 della run-2, è riuscito ad imporsi, precedendo la coppia americana formata da Aaron Blunck (90.75) e da Lyman Currier ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Planica 2019 : Federico Pellegrino in Slovenia per ritornare a gioire : C’è una bella occasione nelle mani di molti partecipanti alla sprint di Planica odierna, a tecnica libera: l’assenza di Johannes Klaebo (c’è un Tour de Ski da preparare), infatti, crea tutte le premesse per una gara potenzialmente combattutissima. Il primo a poter cercare di approfittare della situazione è senz’altro il maggiore rivale del norvegese, Federico Pellegrino. L’azzurro, peraltro, ha una doppia ... : C’è una bella occasione nelle mani di molti partecipanti alla sprint diodierna, a tecnica libera: l’assenza di Johannes Klaebo (c’è un Tour de Ski da preparare), infatti, crea tutte le premesse per una gara potenzialmente combattutissima. Il primo a poter cercare di approfittare della situazione è senz’altro il maggiore rivale del norvegese,. L’azzurro, peraltro, ha una doppia ...