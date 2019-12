Coppa del mondo di sci alpino | le Frecce Tricolori stendono il Tricolore in Alta Badia

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) Letornano in: domenica 22 dicembre in occasione di una delle tappe italiane delladeldi Sci, i velivoli MB339PAN della Pattuglia Acrobatica Nazionale stenderanno sul traguardo dello slalom gigante, sulla Gran Risa a La Villa, il verde, il bianco e il rosso della Bandiera italiana nell’intervallo tra la prima e la seconda manche, alle ore 12.30. In uno scenario mozzafiato, tra le maestose vette dolomitiche, leeffettueranno l’ultimo sorvolo della 59^ stagione acrobatica. Preparazione, velocità e tecnologia sono solo alcuni degli elementi che accomunano gli atleti dello scied il personale dell’Aeronautica Militare. Romeo Gaetano Un ultimo appuntamento per suggellare una stagione acrobatica ricca di successi che ha visto impegnate lein numerosi appuntamenti sia in Italia che ...

ItaliaTeam_it : Torna Doro! ?? Domani a Le Grand Bornand Dorothea #Wierer in gara nella sprint di Coppa del Mondo! #ItaliaTeam… - Coninews : Ha segnato un'epoca trionfando alle Olimpiadi, ai Mondiali e portandosi a casa la Coppa del Mondo nel 1995, tanti a… - RealPiccinini : Vidi fare un gol simile a @Cristiano in una finale di Coppa del Re fra Real Madrid e Barcellona ai tempi del duello… -