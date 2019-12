Conservatorio di musica di Campobasso | nuova nomina per la sannita Camerlengo

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAirola (Bn) – Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, on. Professor Lorenzo Fioramonti hato, con proprio Decreto, la professoressa Dinacomponente del Consiglio di Amministrazione deldi«Lorenzo Perosi» di, in qualità di esperto del Ministero. L’atto sancisce la conferma della musicistaper un secondo mandato della durata di un triennio. “Desidero ringraziare il Ministro Fioramonti – ha detto Dina– per la fiducia accordata alla mia persona. Ottenere la riconferma di un incarico è gratificante perché costituisce il riconoscimento di un lavoro svolto e, allo stesso tempo, rafforza l’impegno e la responsabilità. Spero di poter continuare a dare un positivo contributo al“Perosi” che, per storia e tradizione, è considerato punta ...

