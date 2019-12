Congresso Lega | le sardine protestano contro Salvini per i 49 milioni

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 21 dicembre 2019) Mentre all’Hotel Da Vinci di Milano si stava tenendo ilfederale dellapresieduto da Matteo, all’ingresso del vicino Parco Nord un gruppo disi è riunito per protestareil vertice leghista ele modifiche allo statuto del partito, poi approvate nel pomeriggio del 21 dicembre. Secondo gli organizzatori del flash mob delleinfatti, con il nuovo statuto verrebbe utilizzata la vecchiaNord come contenitore vuoto a cui far pagare i famosi 49di euro ottenuti in maniera irregolare, lasciando la nuovaperPremier libera da ogni preoccupazione politica ed etica.: la protesta delleÈ proprio per questo che la sezione milanese delleha deciso di radunarsi in via Martinazzoli con 49 pesciolini di cartone, a rappresentare simbolicamente i 49di euro di rimborsi elettorali ...

carlaruocco1 : 'Il #Sud? Giusto aiutarli ma a casa loro, sennò straripano come l’Africa”. Queste Le raccapriccianti parole di… - matteosalvinimi : In diretta dal congresso della Lega a Milano, state con noi. ?? LIVE ?? - borghi_claudio : Gradito ospite al Congresso della Lega. @pbecchi -