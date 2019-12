Congresso Lega | la rivoluzione annunciata di Salvini | addio Padania | Bossi è solo

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 21 dicembre 2019) Oggi, nella periferia a nord di Milano, lacancellerà il suo passato per rinascere con colori, simboli e uomini diversi. La mossa definitiva di Matteoè ineluttabile: non potrebbe più esistere unasenza di lui. E l’ex ministro dell’Interno, a cui va riconosciuto il miracolo di aver portato il partito oltre il 30% dei consensi, ha deciso che l’ampolla del Po e il sole delle Alpi devono essere messi in soffitta. Nello stesso sottotetto finisce anche Umberto, dimenticato fondatore del soggetto politico che nel 1989, sotto il nome diNord, riuniva sei movimenti regionalisti: laLombarda, la Liga Veneta, il Piemònt Autonomista, l’Union Ligure, laEmiliano-Romagnola e l’Alleanza Toscana. Di quella propulsione secessionista, di quella repulsione per il Meridione e Roma, il partito dioggi non ha più bisogno: perché rinunciare a un elettorato ...

matteosalvinimi : In diretta dal congresso della Lega a Milano, state con noi. ?? LIVE ?? - borghi_claudio : Gradito ospite al Congresso della Lega. @pbecchi - SkyTG24 : #Milano, domani le Sardine protestano contro il congresso della Lega -