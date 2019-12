Congresso della Lega | Bossi attacca Salvini | “Non può imporci un ca…” Poi ‘salva’ il

Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 21 dicembre 2019) Umberto‘mette le cose in chiaro’ con Matteoin occasione del: “Non puòun ca…”. Era in dubbio la presenza di Umbertoaldel 21 dicembre, invece il senatur si presenta per mettere in chiaro le cose e ribadire la sua leadership, offuscata dagli anni e dai problemi di salute. Umbertoal: dagli applausi scroscianti al ‘regolamento di conti’ con MatteoUmbertoarriva in sedia a rotelle accolto dagli applausi scroscianti dell’assemblea che lo incoronano come guida, come simbolo, come detentore dei valori delle origini. Il condottiero delle Regioni (e delle ragioni) del Nord vuole mettere le cose in chiaro: ilnon sancisce la mortesua. Il passaggio ufficiale di consegne conavviene solo in ...

matteosalvinimi : In diretta dal congresso della Lega a Milano, state con noi. ?? LIVE ?? - borghi_claudio : Gradito ospite al Congresso della Lega. @pbecchi - SkyTG24 : Le #Sardine di #Milano hanno organizzato un flash mob in contemporanea con il congresso della #Lega ?? -