Conferenza stampa Sarri | “Lazio? Squadra pericolosa Tridente? Vedremo”

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di sabato 21 dicembre 2019)– Solitaalla vigilia di un match importante: domani alle 17:45 Supercoppa italiana tra Juventus e Lazio.proverà a chiarire gli utlimi dubbi di formazioni, tra cui forse il dubbio più grande: ilpesante, sarà titolare? Il trio Dybala-Higuain-Ronaldo nelle ultime uscite ha fatto faville, esaltando al meglio Ronaldo. Resta da capire selo rischierà anche con una difesa esperta come quella biancoceleste., le parole del tecnico Insieme al tecnico ha parlato il capitano Leonardo Bonucci, di seguito le parole di entrambi. BONUCCI SCONFITTA CON LA LAZIO – “La partita di Roma ci ha insegnato che in certe gare i dettagli, gli episodi fanno la differenza. Questione di piccole cose che cambiano i risultati. Non l’abbiamo chiusa, poi gli episodi che ci hanno girato contro hanno causato la vittoria ...

juventusfc : Il Media Day dei bianconeri a Riad ???? ?? @PauDybala_JR ?? @13Szczesny13 ?? @2DaniLuiz ?? @aaronramsey ??… - juventusfc : Inizia la conferenza stampa dei bianconeri! Parola a Mister #Sarri e @bonucci_leo19 LIVE ?? @JuventusTV ??… - SuperQuarkRai : Piero Angela presenta gli autori e i giovani divulgatori che lo affiancheranno in #Superquark+, ieri poco prima del… -