Conferenza stampa Inzaghi | «Servirà qualcosa di straordinario»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 dicembre 2019), ecco le parole dell’allenatore della Lazio per presentare la partita contro la Juve, valida per la Supercoppa Italiana Simone, allenatore della Lazio, ha parlato inper presentare la sfida di domani contro la Juve, valida per l’assegnazione della Supercoppa italiana. Ecco le parole del tecnico biancoceleste: PARTITA – «In 90-120 minuti si gioca un trofeo stagionale, il primo, sarà una partita differente. Sarà una gara dove non dovremo commettere errori, si affrontano due squadre che possono far male in ogni momento». LAZIO – «Una finale è speciale, i ragazzi la stanno preparando bene. Ho visto concentrazione, compattezza, unione di spirito. Chiederò questo oggi ai ragazzi come ho fatto ieri e lo farò anche domani. Sulla carta la Juventus ha più potenzialità di noi ma sul campo abbiamo già dimostrato di potercela ...

Raiofficialnews : #Superquark+, il nuovo programma di Piero Angela. Disponibile dal #22dicembre in esclusiva su @RaiPlay. La confere… - SuperQuarkRai : Piero Angela presenta gli autori e i giovani divulgatori che lo affiancheranno in #Superquark+, ieri poco prima del… - juventusfc : E' iniziata la conferenza stampa della @OfficialSSLazio. Parola e ?? a Inzaghi e Lulic #SupercoppaItaliana… -