Conferenza stampa Gattuso | «Nessuno di noi deve avere paura»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 dicembre 2019), ecco le parole dell’allenatore del Napoli per presentare la sfida di domani contro il Sassuolo Gennaro, allenatore del Napoli, ha parlato inper presentare la partita di domani contro il Sassuolo. Ecco le parole del tecnico partenopeo: SEGNALI – «Ho visto una squadra che s’è consegnata a me ed al mio staff, abbiamo lavorato molto forte. Ho visto una squadra che fa tutto quello che chiediamo, cerchiamo qualcosa di diverso e dal primo giorno vi ho parlato di gioco per reparti. Abbiamo la nostra filosofia, dobbiamo tornare a fare quello che il Napoli ha fatto per tanti anni». SASSUOLO – «Giochiamo contro una squadra forte, con giocatori giovani di talento, un tecnico che fa giocare bene le proprie squadre. Voglio vedere equilibrio, organizzazione, che non entriamo nel panico, sapendo soffrire». PSICOLOGIA ...

Raiofficialnews : #Superquark+, il nuovo programma di Piero Angela. Disponibile dal #22dicembre in esclusiva su @RaiPlay. La confere… - SuperQuarkRai : Piero Angela presenta gli autori e i giovani divulgatori che lo affiancheranno in #Superquark+, ieri poco prima del… - msgelmini : A @Montecitorio conferenza stampa con @MolinariRik @FrancescoLollo1 e Alessandro Colucci per annunciare il ricorso… -